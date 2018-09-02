Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSTANBUL

Yenilenen tarihî Kumkapı Balıkçılar Çarşısı, av yasağının kalkmasıyla yeni sezona renkli bir başlangıç yaptı. Çarşı balıkçılarından Şafak Gün, bu yıl denizlerin bereketli olacak gibi göründüğünü belirterek “Vatandaşa hem ucuz hem de taze balık satacağız. Bu sene zaten balık bol. Vatandaşın yüzü gülecek. Zengin gariban herkes sofraya balık koyup yiyecek” dedi. Diğer balıkçı Muammer Arduç da “Amerika’nın doları varmış, bizim de balığımız var. Denizden fışkırıyor. Allah’ın izniyle doların yerine balık vereceğiz” diye konuştu.

SAMSUN

Açık denizlere açılan orta su trolleri, limanlara kasa kasa balıklarla döndü. İstavrit, çinekop, barbun, mezgit ve palamut gibi balıklar daha tezgâhlara dizilmeden vatandaşlar tarafından satın alındı. Balık satıcısı Kurtça Aydın “Daha ilk günden bol ve büyük balıklar geldi. Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak. Bir iki haftaya kadar fiyatlar daha da düşecek” ifadesini kullandı.

TRABZON/ORDU/GİRESUN

Gece boyunca ağlarını denizle buluşturan balıkçılar limanlara palamut ve istavritle döndü. Trabzon’da 60 yıldır balık satışı yapan Mustafa Ayata, hava şartları dolayısıyla Doğu Karadeniz’de çok fazla balık avlanamadığını ama ileriki günlerde balığın bollaşacağını ifade etti. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydın’a göre bu sezon özellikle palamut ve istavrit bol olacak.

KOCAELİ

Sezonun ilk gününde balıkların tezgâha inmesi ile palamut 10-15 lira arasında alıcı bulurken, hamsinin kilosu ise 10 liraya kadar düştü. Fiyatların daha da düşeceğini kaydeden balıkçı esnafı Murat Şahin “Palamutçuluk şu anda revaçta. Karadeniz’den tut, Marmara’ya kadar farklı bölgelerde palamutçuluk var. Reislerimiz Marmara ve Karadeniz bölgesinde hamsiciliğin de iyi bir durumda olduğunu söylüyorlar” dedi.

EDİRNE

Geçen balık mevsimini tanesi 30 liradan kapatan palamudun fiyatı, bolluk sebebiyle 15 liraya kadar düştü. “Denizlerin kuru fasulyesi” olarak adlandırılan hamsi ise kilogramı 20 liradan satılıyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren de şöyle konuştu: Özellikle palamut yüzümüzü güldürecek. Önümüzdeki günlerde tanesinin 7-8 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi de çok güzel.

Balıkçılar kaçak avcılığa karşı yeni kanun istedi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, 41 yıldır aynı su ürünleri kanununun kullanıldığını belirterek kaçak avcılığa ağır cezalar getirecek yeni bir kanun taslağı hazırlanmasını istedi. Çakan “Süleyman Demirel zamanında 1971 yılında revize edilen, 1.380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hâlen uygulanıyor. Teknoloji gelişti, gemiler büyüdü, donanımlar arttı, çağ ilerledi, ama kanun aynı kanun. Bu kanunda kaçak avcılığın önü çok açık. Kaçak avcılığın cezası sadece bin 200 lira. Bu hiç caydırıcı değil. Oysa büyük bir rant var. Daha ağır bir cezası olsa, ruhsatı iptal edilse bir daha bu suç tekrarlanmaz” dedi. Denizde çalışan personele de bedel karşılığında sigorta yaptırılması talebinde bulunan Çakan, ayrıca “Bütün temel gıdalarda yüzde 1 KDV uygulanırken, sadece balıklarda yüzde 8 KDV geçerli. Bunun da yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz” diye konuştu.