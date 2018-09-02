Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Elbeyli karayolu Kayacık Barajı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpıştı. İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüğü bildirildi.
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpıştı: 5 ölü, 23 yaralı
02.09.2018 - 10:10 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Etiketler : kilis,kaza,
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