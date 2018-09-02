Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Elbeyli karayolu Kayacık Barajı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpıştı. İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüğü bildirildi.