Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmelerine göre yurdun genel bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama ile sıcaklardan bunalan vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek. Küresel tahmin sistemleri verilerine göre, birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla adım adım düşüş gösterecek.

TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

5 Eylül'de etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

2 Eylül Pazar hava durumu

3 Eylül Pazartesi hava durumu

4 Eylül Salı hava durumu

5 Eylül Çarşamba hava durumu

6 Eylül Perşembe hava durumu