Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde geliştirilen 8 yerli tohum çeşidi "Onaran 2015", "Nam",  "Nahita", "Ünlenen", "Leventbey", "Muratbey", "Çağrı" ve "Fatih", geçen yıl  denemesi yapılan ve bu yıl uygulamaya konulan topraksız tarım tekniğiyle  üretilmeye başlandı.

"Aeroponi" adı verilen sistemle patatesin kökleri, kapalı bir alanda  asılı kalıyor ve besin solüsyonu belli aralıklarla köklere püskürtülüyor. Kök  kısmı sürekli kontrol edilerek istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat  ediliyor. Geleneksel yöntemlerle fide başına 5-6 adet mini yumru elde  edilebilirken, aeroponik yetiştirme tekniğiyle 30 kat fazla üretim yapılarak fide  başına 100-150 mini yumru elde edilebiliyor.

Su ve gübre girdisi düşük olduğu için maliyeti azalan ve kısa sürede  hızlı üretilen tohumluklar, açık arazide 3-4 yıl daha çoğaltıldıktan sonra yüksek  kalitede tohumluk olarak üreticinin hizmetine sunuluyor.

Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin'de uygulanan bu  teknik, Türkiye'de devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin üretiminde  ilk kez kullanılıyor.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine, Türkiye'de patateste  tohumluk ihtiyacının yerli imkanlarla sağlanması için 2005 yılından beri  çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda, ülke tarımına 8 yerli patates çeşidi kazandırıldığını  belirten Pırlak, 4 çeşidin de tescil aşamasında olduğunu ve tescillendikten sonra  toplam yerli ve milli patates çeşidinin 12 olacağını anlattı.

Pırlak, üreticilere yerli ve milli tohumlukları daha hızlı ve fazla  sayıda ulaştırmak için aeroponik sistemle üretime başladıklarını ifade ederek,  "Bu sistemle tamamen topraksız bir şekilde patates tohumluğu elde ediyoruz.  Aeroponik serada, bitkileri yerleştirdikten sonra bitkinin yeşil aksamı üst  tarafta, kökler aşağı kısımda kalıyor ve belirli zaman aralıklarıyla bitkinin tüm  ihtiyacı olan bitki solüsyonunu köklere püskürtüyoruz. Karanlık bir ortamda olan  köklerde de mini yumrularımızı elde ediyoruz." dedi.

Bu sistemin topraklı tarıma göre daha fazla avantaj sağladığına  dikkati çeken Pırlak, şunları kaydetti:

"Klasik yöntemde küçük bir saksıda en fazla ortalama 6 yumru elde  ederken bu sistemle bir kökten 100-150 arasında patates tohumluğu elde ediyoruz.  Bu şekilde hem maliyetimiz düşüyor hem de çok fazla yumru elde edebiliyoruz. Elde  ettiğimiz tohumlukları 3-4 yıl süren aşamadan sonra sertifikalandırıp çoğaltarak  üreticilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sistemle tamamen yerli milli  tohumlukların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu üretimle birim alandan daha çok  tohumluk elde ediyoruz, bu şekilde maliyetlerimiz düşüyor ve çiftçimize tohumluğu  daha ucuz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede de inşallah ileride daha fazla  sayıda, daha ucuz şekilde üretilen yerli ve milli çeşidimizi üreticilerimizle  buluşturacağız. Malatya ve Kayseri'de üretilen yerli ve milli çeşitlerimizin  sertifikasyon süreci devam etmektedir. Bu sene itibarıyla da çeşitlerimizi  belirli miktarda üreticilerimizle buluşturacağız."