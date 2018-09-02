Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. Şahin Alizade, sosyal medyadan tanışıp buluştuğu kendi ülkesinin vatandaşı Dürdane M.ye arkadaşlık teklifi etti. Genç kızdan olumsuz yanıt alan Şahin Alizade, bir anda Avlu Balıkesir dinlenme alanının içinden geçen 2 metre derinliğindeki gölete atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından göletten çıkarılan Şahin Alizade'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Alizadenin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alizadenin teklifini ret eden ve gözleri önünde ölümüne tanık olan Dürdane M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.