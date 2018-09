Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çalışan olsun olmasın, bir evin idaresi büyük çoğunlukla kadındadır. Alışverişi başkası da yapsa evin ihtiyaçlarına yön verendir kadın. Son günlerde markette, pazarda ve her yerde etiketlerdeki rakamların büyük bir hızla arttığını görüyoruz. Standart ekmek fiyatı değişmedi ama fırınlarda çeşitli adlarla satılan bütün ekmekler yüzde 60’a varan zam gördü mesela. Sebze ve meyveye bakıyorsunuz; en ucuz olması gereken dönemde zamlanmış. Niçin peki? Domatesi 1 yıl önce aldığınız tohumla, gübreyle yetiştirmediniz mi? Burada cevabı duyar gibiyim: Döviz arttı, akaryakıt zamlandı.

Evet akaryakıt zamlandı ama o zammın en az yarısını devlet vergiden karşıladı zaten. Bu neyin zammı?

Bakıyorsunuz markette nohuttan tutun yumurtaya kadar her şeyin fiyatı artmış. Hem de öyle yüzde 10-15 değil. Sosyal medyada günlerdir anlı şanlı markalarımızın gramajla oynayarak yüzde 50 zam yaptığına dair fotoğraflar dolaşıyor. Soruyoruz; neden arttı bu fiyat? Cevap hazır: Çünkü döviz arttı. E, peki senin malının dövizle ne alakası var? Cevap yok. Peki buna katlanacak mıyız? Bunca zorlukla kazandığımızla fırsatçının cebini mi dolduracağız? Bence yapmayalım. Zamlara ‘Dur’ demek kadının elinde. Bir kadın, hangi ürün nerede kaç liradır bilir. Her kuruş zammı fark eder. Onun için harekete geçme zamanı. Sebepsiz zam yapan marketi hem boykot hem ifşa edeceğiz. Ardından 3 lira, 5 lira demeden ‘fırsatçı’ zammını Tüketici Mahkemesine taşıyacağız. Tüketici Mahkemesi o kadar uzak değil. Kaymakamlık binalarında. Üç satırlık bir dilekçe ve bir fiş yetiyor. Sonrasını, 3 liralık zam için binlerce lira harcayan, üstüne 50 bin lira ceza ödeyecek olan düşünsün.

ALO 175’e ihbar edin

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin karşılaştığı sıkıntılara ilişkin çözüm yollarını anlatan ve şikâyetler için vatandaşı yönlendirmek amacıyla yıllar önce açtığı ‘ALO 175’ hattından da hizmet veriyor. ‘ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’na da fahiş zam yapanları bildirmek mümkün.