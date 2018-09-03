Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunu önlemek için Medicana Bursa Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Hasdemir, sık yıkamanın saç dökülmesini artırabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir saç derisinde yaklaşık 100 bin adet saç kılı bulunduğunu, erişkin yaşa ulaşıldığında günde yaklaşık 100 adet saç dökülmesinin normal olduğunu söyleyen Mustafa Hasdemir, daha fazla ve uzun süreli dökülmenin, ciddi hastalıkların habercisi olduğunu hatırlatıyor. Hasdemir’in verdiği bilgiye göre saç dökülmesinin önemli sebebi de dengesiz ve düzensiz beslenme, artmış açlık süreleri, vitamin ve mineral eksikliği olabilir. Özellikle B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve minerallerin eksikliği dökülmelerine yol açabiliyor. Dökülmeyi önlemek için düzenli ve bol su içilmesini, düzenli beslenmeye önem verilmesini söyleyen Hasdemir “Çinko, demir, magnezyum, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, biotin saç sağlığı için gereklidir. Haftada iki defa saçların yıkanması yeterlidir. Sık yıkamalar saç dökülmesini artırabilir. Güvenilir kozmetik ürün ve şampuan kullanılmalı” dedi. İHA