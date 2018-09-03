Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, ciltteki kuruma için zeytinyağı ve bal karışımından evde hazırlanacak doğal maskelerin cildin yeniden nemlenmesini sağlayacağını ifade ediyor. Kil, aloe vera ve balın mutlaka cilt için kullanılması da yine uzmanların tavsiyeleri arasında. Saçlar için de çeşitli bakım maskeleri kullanmak tavsiye ediliyor. Bunların yanı sıra L’Oreal Paris’in onarıcı ikili bakım spreyinin kırılmış saçlara onarım sağladığı iddia ediliyor. Markanın ayrıca 5 ayrı saç tipine özel onarıcı ürünlerinin de aynı etkiyi sağladığı ifade ediliyor.