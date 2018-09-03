Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaali ilçesi Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana gelmişti. Mehmet Kaya idaresindeki otomobil'in kontrolden çıkması sonrası karşı şeritten gelen 54 KS 659 ile 81 DL 601 plakalı motosikletlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi olay yerinde can verirken, 3 kişide yaralanmıştı.

Meydana gelen trafik kazasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesinde oturan Canan Morkoç isimli kadına Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Gülsüm Morkoç İstanbul'dan gelerek misafir oldu. Bir süre burada duran kişileri Canan Morkoç Kocaali Terminaline götürmek istedi. Akrabasına götürmesi için rica eden Canan Morkoç'a akrabası da arabanın 40 dakika sonra geleceğini söyledi. Konuşmalara kulak misafiri olan Morkoç'un komşusu Mehmet Kaya kendisinin götüreceğini belirtti.

Kocaali Terminaline giderken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletlerin arasına dalan otomobil katliam yaptı. Kazada Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç, Gülsüm Morkoç, Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar, Yunus Emre Kurt hayatını kaybederken, Servet Sezer, Murat Orkun Ilgın ve Mehmet Kaya yaralandılar.