Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kaya idaresindeki 16 ACJ 203 plakalı otomobil, Balıkesir-Havran karayolu kırsal Kobaklar Mahallesi yol ayrımında, şarampole devrildi. Kazada, Hüseyin ve Yasemin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden Beyzanur, Ayşe Sude ve Eylül Kaya yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.