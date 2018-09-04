Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kordon konulan bölgenin giriş, çıkış anayol başlarına sarı karantina bayrakları dikilecek ve altına 'Burada kuduz hastalığı var' levhası asılacak.

Yenigün Mahallesi’nde bir kişi köpek ısırılması sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kuduz şüphesi ortaya çıkınca görevliler köpeği de görmek istedi, ancak köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şüphelerin artması üzerine ölen köpek üzerinde yapılan tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçeyi karantina altına aldı. Mahalledeki sahipsiz köpekler yetkililer tarafından yakalanarak kuduz aşısı vurulmaya başlandı. Karantina kapsamında hayvan barınakları da mahalleden gelecek köpeklere kapatıldı.

Öte yandan ilçede kuduza yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Bölgedeki karantinanın 6 ay süreceği bildirildi.



Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk başkanlığında toplanarak Yenigün Mahallesi'nde çıkan kuduz hastalığıyla ilgili bazı kararlar aldı. Kuduz hastalığı nedeniyle Yenigün, Yüksekalan, Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli, Etiler ve Konuksever mahallelerine kordon konulmasına ve bu alanda hayvan ve hayvan maddelerinin çıkarılması yasaklandı. Bu kapsamda kordon konulan bölgenin giriş, çıkış anayol başlarına sarı karantina bayrakları dikilecek ve altına 'Burada kuduz hastalığı var' levhası asılacak.

Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik ve Kemer ilçe belediyeleri kendi görev alanlarında bulunan başıboş ve sahipsiz hayvanlar toplanacak ve aşılanacak. Hastalık öncesi ve hastalıktan sonra barınağa getirilen tüm köpeklerim hekim gözetiminde kuduz aşısı yapılacak. Kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağına da dikkat çekildi.

"HAYVANSEVERLER ÖNLEMLERİNİ ALSIN"

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan da hayvanseverlere uyarılarda bulundu. Ersan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lütfen hayvanseverleri bilgilendirin. Ev hayvanlarınızın ve sokakta baktığınız hayvanların kuduz aşılarını acil olarak güncelleyin. Sokak hayvanlarınızı geçici süreyle güvenli bahçelere alın. Aşısı olmayan hayvanlarınızı ve iki aydan küçük hayvanları sokağa çıkarmayın ve toprakla temas ettirmeyin. Antalya il genelindeki ve ilçelerindeki tüm sokak hayvanları küpeli küpesiz tasmalı tasmasız fark etmeden belediyeler tarafından toplanacaktır. Lütfen kendi baktığınız hayvanları güvenli bahçelere alın" ifadelerine yer verdi.

"SAKİN OLUN UYARISI"

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, herkesi sakin olup yetkililere yardımcı olmasını istedi. Yanık, “Salgın yayılmadan durdurulmak üzere, hayvanlar bakımevinde karantinaya alınarak testleri yapılacak ve 6 ay karantinada tutulacak. Yaptığım görüşmede kesinlikle itlaf yapılmayacağının garantisini aldım. Hayvanlar 6 ay karantinada gözetim altında kalacak ve sonrasında bölgelerine salınacaklar. Bu süre içerisinde Ermenek Hayvan Bakımevi hayvan alamayacak ya da salamayacak. Ziyaretçi girişi de yapılamayacak. Anlayışlı olarak bu zor sürecin atlatılıp diğer hayvanlara ve insanlara yayılmasını önlemek adına yetkililere yardımcı olmalıyız” dedi.