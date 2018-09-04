Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bugün yapılacak düğünle evlenmeyi planlayan Sezgin S'nin tutuklanması nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.