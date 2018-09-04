Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt'te bir balıkçı dükkanının, sattığı balıklara taze görünmesi için oyuncak göz takması sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından olurken, balıkçı Kuveyt Ticaret Bakanlığı tarafınca kapatıldı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Kuveyt'te sattığı balık taze gözüksün diye balıklara oyuncak göz takan balıkçı dükkanı, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kuveyt Ticaret Bakanlığı tarafınca kapatıldı.

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

El Bayan isimli yerel gazetenin aktardığına göre, Bakanlık videonun sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra dükkanı kapattı. Sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çeken görüntülere yorum yağdı.



