Kuşadası’nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı ünlü bir otelde konaklayan yaklaşık 700 turist, karşılarında icra memurlarını görünce büyük şok yaşadı. Otelin tahliyesi için getirilen kamyonlar, turizm sezonun ortasında tepki çeken bir görüntü ortaya çıkardı.
Kuşadası’nda 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku
04.09.2018 - 18:32 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçerisinde yaklaşık 700 turistin bulunduğu 5 yıldızlı otel turizm sezonunda kapı dışarı edildi
Kaynak: İHA
Etiketler : kuşadası,otel,icra,
579015 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579015.aspx
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