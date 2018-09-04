Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası’nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı ünlü bir otelde konaklayan yaklaşık 700 turist, karşılarında icra memurlarını görünce büyük şok yaşadı. Otelin tahliyesi için getirilen kamyonlar, turizm sezonun ortasında tepki çeken bir görüntü ortaya çıkardı.