Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bir projesi olan Dünya Gıda Programı (World Food Programme, WFP) Çad Gölü bölgesinde yaşayan 5 milyon 600 bin kişinin yeterli gıdaya sahip olmadığını açıkladı.

Kuruluş, Boko Haram terör örgütünün şiddetinden kaçan yerel halkın, az ve kötü beslenme sorununun korkutucu seviyelere ulaştığını belirtti.

Çad, açlık, fakirlik ve pislikle savaşa yenilmek üzere. Türk STK’ları, Çad’da bağışlarla ücretsiz ilaç dağıtacak ama, Çad’lıların asgari yaşam için daha pek çok şeye ihtiyacı var.

İşte böyle bir tabloda Türkiye’de ve Kıbrıs’ta eğitim gören 500 Çad’lı öğrenci bu gerçeğe dikkat çekmek için buluşuyor!

1. YURDIŞINDAKİ ÇADLI ÖĞRENCİLER FORUMU

Foruma; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr Yekta Saraç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Çad Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Bakanı Dr. David Houdeingar Ngarimaden, Çad’ın Türkiye Büyükelçisi, Deniz Feneri Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz, Çad'daki Türkiye'nin eski Büyükelçisi : Prof Dr Ahmed Kavas başta olmak üzere yoğun katılımcı olacak.

6 Eylül 2018'de saat 10.00'da düzenlenecek olan forum, Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.