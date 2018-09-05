Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 35 yolcusu ile Antalya-Van seferini yapan A.A. yönetimindeki 42 LK 142 plakalı yolcu otobüsü, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi D-400 Karayolu Sırtlan rampasında motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular otobüsten ayrılarak canlarını kurtardı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü kullanılmaz hale getirirken, alevler yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti. Araçtaki ve ormanlık alandaki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.