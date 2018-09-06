Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan İstanbul'u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa takip etti. Türkiye’ye gelen yabancı nüfusun yüzde 26,6’sını Irak vatandaşları oluşturdu. Bunun yanı sıra 2017'de Türkiye’den yurt dışına 253 bin 640 kişi göç etti. İstanbul yine ilk sırada yer aldı. Metropolden 75 bin 849 kişi ayrıldı. İstanbul’u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya takip etti.

50 bin Suriyeli dönmedi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı'nda ülkelerine giden 153 bin 258 Suriyeli'den 50 bin kişinin Türkiye'ye dönmediğini aktardı. Ayaz, şunları kaydetti: Suriyelilerden 2017'de bayramlarda çıkış yapanların yaklaşık yüzde 15'i, 2018'de ise yaklaşık yüzde 57'si ülkemize dönmedi. Toplamda 252 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı. 2018'de kaydedilen bu artış, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile Suriye'de sağlanan emniyet ve istikrarın bir göstergesi.

İSTANBUL İHA