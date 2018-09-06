Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsa Akar ANTALYA İHA

Ramazan, organ nakli sırasına alındı fakat geçen sürede nefes alması zorlaştı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Kadavradan kalp bağışının olmaması ve küçük Ramazan’ın hayatının tehlikeye girmesiyle Prof. Dr. Ömer Beyazid, suni kalp nakli yapılmasına karar verdi. Geçtiğimiz mart ayında Prof. Dr. Beyazid tarafından Ramazan’a yapay kalp nakli yapıldı. Suni kalple hayatına devam eden ve sağlığına kavuşan Ramazan, okuluna da kaldığı yerden devam etti ve sınıfını teşekkürle geçti. İki buçuk kiloyu bulan kalbini çantasına koyup, sırtına alan küçük Ramazan atlayıp zıplıyor, arkadaşlarıyla dilediği gibi oynuyor. Suni kalbinin şarj durumunu da yakında takip eden minik çocuk, kendi kendinin doktoru oldu. Şarj bitmeye yakın veren alarm durumlarında korku yaşayan Ramazan’ın en büyük hayali ise kalp nakli olup denizde yüzebilmek.