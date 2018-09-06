Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsa Akar - Mustafa Bürge ANTALYA İHA

Antalya’da kamyonetin altında kalan genç kız, 42 gündür hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Sedanur Şen, 26 Temmuz günü Antalya'da, Dumlupınar Bulvarı, Ulusoy Caddesi'nden yolun karşısına geçmek isterken ekmek servis aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Önceki gün kendisine gelip, gözlerini açan Şen, doktorlarının izniyle hastane bahçesinde bekleyen ailesiyle görüştürüldü. 42 gündür hastane bahçesinde kızından güzel bir haber bekleyen acılı baba Kadir Şen, idealleri olan kızının şu an hayat savaşı verdiğini söyledi. Kızının 3. havalimanına başvurusunun kabul edildiğini ve kaza geçirmeseydi 2 Ağustos’ta işe başlayacağını dile getiren Şen "Sözlü ve yazılı imtihanı kazandı. Yapmış olduğu bir yazılım Türkiye Otomasyon Kurumu tarafından kabul edildi. Avrupa’da bu yazılımın kullanabilmesi için patent alması gerekiyordu. Bu sebepten İngilizce'sini geliştirmek istiyordu. Dil kursuna yazdırdık. Kitaplarını almak için belediye otobüsünden inip yolun karşısına geçerken bir ekmek kamyoneti kızıma çarptı" dedi. Sürücünün aynı gün serbest bırakıldığını belirten baba Şen “Kaza olabilir ama insanlar görevlerini düzgün yapmalı. Fren izinin en az 9 metre olduğu görülüyor. Tutanaklarda ise fren izinin 3 metre olduğu belirtilmiş. Sedanur sağlığına kavuştuğunda bu konuda kanuni işlemleri başlatıp kişiler hakkında gereken davaları açacağım" dedi.

BABASINI ÇALIŞTIRMAYACAKTI

Acılı baba Kadir Şen "Emekli oldum, çalışmaya devam ediyorum. Ama kızım bana işe başladığında 'Baba artık seni çalıştırmayacağım' diyordu. Bu beni çok duygulandırdı. İnşallah iyileşecek" şeklinde konuştu.