İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle 'düğmeli evler' olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, merak uyandırıyor. Özellikle fotoğraf meraklılarının sıkça ziyaret ettiği düğmeli evler, her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Sarıhacılar Köyü Dernek Başkanı Orhan Can, Sarıhacılar köyü çok eski tarihi olan bir köy olduğunu söyledi. Ellerindeki eski kayıtlara bakıldığı zaman 500-600 yıllık bir köy olduğunu belirten Can, "Burada çok eski tarihi düğmeli evler bulunmaktadır. Zamanında belki insanların kendi imkanları ile çok da daha fazla zorlanmadan yapabildikleri bu evleri bugün yapılabilmesi pek de kolay olmuyor" diye konuştu.

Restorasyon ustalarından Ferhat Uzun ise Akseki'ye özgü Çimi kumu ile kireci karıştırarak içerisine harç koymadan taşların arasını derzle diklerini, eskiye has özelliğini aynı şekilde yaptıklarını söyledi.

Düğmeli evler Akseki ile bazı köylerdeki geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan özgün 'düğmeli evler' olarak biliniyor. Evler, 2 katlı ve taş duvarlardan oluşuyor. Evdeki iki ahşap hatıl ile depreme dayanıklılığını artırmak için duvarlarda yatay bağlantılar arası yapıları yöre halkı, 'düğme' olarak adlandırıyor. 'Düğmeler'de ardıç ağacı kullanılıyor. Ayşe Çatlı İHA