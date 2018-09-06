Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl ilk defa uluslararası statüde düzenleyeceği Su Sporları Festivali, 8-9 Eylül tarihleri arasında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştirilecek.

Festival, hem sporun birleştirici gücünü bir defa daha gösterecek hem de İstanbulluların keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan tanıyacak. İstanbul Su Sporları Festivali; Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130’u yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Festivalde, 9 ayrı branşta ulusal ve uluslararası yarışlar ve turnuvalar yapılacak. Sporcular yarışırken İstanbullular ise bütün bu yarışları ücretsiz takip edebilecek, birbirinden renkli etkinliklere katılabilecek. Extreme su sporları gösterileri, yarışmalar, konserler, canlı müzikler, sahne etkinlikleri, deniz üstü eğlenceleri, kara etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle 4. Uluslararası Su Sporları Festivali, 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Sabah 09.00’da başlayan etkinlikler akşam 21:00’a kadar sürecek. Festival kapsamında 8 Eylül Cumartesi günü Yusuf Güney ve 9 Eylül Pazar günü ise Erdem Kınay - Merve Özbey konser verecek.