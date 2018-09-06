İstanbul Bostancı sahilinde helikopter kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Düşen helikopterin içindekiler 2 kişi kıyıdaki motorların yardımıyla kurtarıldı.1 Kişinin helikopter hemen batmadan önce helikopterden çıkartıldığı öğrenildi. Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti. Helikopterin düşme anı ise kameralara böyle yansıdı...
İstanbul Bostancı'da helikopterin düşme anı böyle görüntülendi
06.09.2018 - 19:14 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bostancı sahilinde helikopter kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Düşen helikopterin içindekiler 2 kişi kıyıdaki motorların yardımıyla kurtarıldı.1 Kişinin helikopter hemen batmadan önce helikopterden çıkartıldığı öğrenildi. Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti. Helikopterin düşme anı ise kameralara böyle yansıdı...
Etiketler : bostancı,helikopter kazası,
579325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579325.aspx
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