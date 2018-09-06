Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bostancı sahilinde helikopter kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Düşen helikopterin içindekiler 2 kişi kıyıdaki motorların yardımıyla kurtarıldı.1 Kişinin helikopter hemen batmadan önce helikopterden çıkartıldığı öğrenildi. Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti. Helikopterin düşme anı ise kameralara böyle yansıdı...