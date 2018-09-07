Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde yaşayan N.Ç. isimli bir kadın 1975 model antika değeri taşıyan karavanının çalındığını belirterek Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu. Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, karavanın çekici ile çalındığını belirledi. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, karavanın Kepez ilçesindeki bir mahalleye girdiğini saptadı. Polis ekipleri, karavanı mahalledeki bir evin bahçesinde buldu. Evin sahibi M.O. gözaltına alındı.

Şüpheli M.O'nun poliste verdiği ifadede, "Karavanı çok beğendim. Bu tarz eski karavanların meraklısıyım. Uzun süre karavanın sahibini aradım, bulamayınca çektirdim." dediği belirtildi.