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Gri listedeki sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu terörist yakalandı
07.09.2018 - 18:43 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
03 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Aranan Listesinde 300 bin TL ödülle aranan GRİ kategoride bulunan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edilmiştir.
Etiketler : gri liste,terörist,
579464 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579464.aspx
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