Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verildi... O illere yağış geliyor Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Avrupa Yakası'nda da yağış devam ederken, Fatih ve Topkapı civarında ise dolu yağışı etkili oluyor. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak, trafikte de aksamalara neden oluyor. Bazı araçlar, yoğun su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteorolojinin yaptığı uyarıda, 'Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor' denilmişti.

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 (Maçka-Taşkışla) -TF2 ( Eyüp-Piyer Loti) teleferik hatlarımız işletmeye kapatılmıştır" denildi.