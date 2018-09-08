Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrole neden olan gemi ile ilgili uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, kirliliğe neden olan gemi ile ilgili uydu görüntülerini paylaşarak “Foça’yı Akaryakıtla kirleten gemiyi yakaladık. Türk Denizleri kimsenin atık çöplüğü olamaz. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Denizlerimizi korumaya devam edeceğiz. Kimseye taviz vermeyiz. Foça’da denize akaryakıt boşaltan gemiyi ve sahibini savcılığa verdik. Kimse Türkiye denizlerini kirletemez” dedi.

Birpınar, geçmişe dönük son teknoloji uydu görüntülerini birleştirerek gemiyi bulduklarını açıklayarak “Gemiye 1,645 bin TL ceza yazdık ve 8 milyona yakın temizleme masrafımızı da alacağız” şeklinde konuştu.