Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde Yasemin ve Yalçın çiftinin düğününde sevincini silah ateşleyerek paylaşmak istediği ileri sürülen M.T., 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Ateşli silahla yaralanan ve parmağında doku kaybı meydana gelen Y.K. (18) Ankara Dış Kapı Hastanesine sevk edildi. Düğüne misafir olarak geldikleri bilgisine ulaşılan
S.U., ve A.A.,’da yaralanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu öğrenilirken silah
ateşleyen M.T., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alındı.
Düğünde maganda dehşeti: 3 yaralı var
09.09.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’in Akpınar ilçesinde meydana gelen olayda bir düğünde maganda kurşunu ile 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde Yasemin ve Yalçın çiftinin düğününde sevincini silah ateşleyerek paylaşmak istediği ileri sürülen M.T., 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Etiketler : kırşehir,maganda kurşunu,düğün,
579600 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579600.aspx
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