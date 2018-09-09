Alınan bilgiye göre, 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının zanlısı  olarak aranan ve ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı için yaşanan kovalamaca açılan  ateşte yaralanan M.K’yı görmek isteyen yakınları, Bolu İzzet Baysal Devlet  Hastanesi Köroğlu Ünitesine geldi.

Gözaltındaki şüphelinin yanında bekleyen polis ekipleri, M.K'nın anne  ve babası ile görüşmesine izin verdi.

Daha sonra hastaneye gelerek M.K'yı görmek isteyen ağabeyi ve bazı  akrabaları ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Ekipler, şüphelinin  yakınlarını uzaklaştırmak istediği sırada arbede yaşandı.

Arbedede, 3 polis memuru ile kavga çıkaranların arasından 3 kişi  çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olayı yatıştıran ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.