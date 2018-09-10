Kaza, Afşin İlçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Yavuz (41) kullandığı 06 TRM 68 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Mustafa Gedik'in (36)idaresindeki 46 D 7301 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya Yavuz (32), Çağrı Yavuz (10) ve Miray Yavuz (5) yaralandı.
Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.