Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Afşin İlçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Yavuz (41) kullandığı 06 TRM 68 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Mustafa Gedik'in (36)idaresindeki 46 D 7301 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya Yavuz (32), Çağrı Yavuz (10) ve Miray Yavuz (5) yaralandı.

Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.