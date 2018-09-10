Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Curali köyünde doğan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş, çocukluğunda internetle tanışamadı. Kendi imkânlarııyla öğrendiği kodlama sistemini geliştiren Güneş, Ancha Space’de yazılımcı olarak çalışmaya başladı. Mars keşif aracı yapan ekibin içerisinde yer alan Elif Eda Güneş’in azmi görenleri kendine hayran bıraktı. Hikâyesini anlatan Güneş “Yozgat’ın internet çekmeyen küçük bir köyünde doğdum ve yazılım hayatım orada başladı. İnternet olmadığı için ve bu işi de öğrenmek istediğim için defter ve kalemimle birlikte kodlamaya başladım. Daha sonra bilgisayarıma ve internetime kavuştum, online ortamlarda kendimi geliştirmeye devam ettim” dedi. Başka alanlarda da projeler geliştirdiklerini kaydeden Güneş “Ancha Space’de yazılımcı olarak çalışıyorum. Orada Mars keşif aracı yapıyoruz. Dünyada ilk defa en genç ekip olarak Avrupa’nın en büyük yarışması ‘Rover’a katılmaya hak kazanan en genç ekipte yer alıyorum. Gizli buzlanmalar için de proje gerçekleştirdim. Gizli buzlanmalarda araçta kontrol kaybı yaşadığınızda yapay zekanın devreye girerek kontrol etmesi üzerine çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Güneş, ileride akademisyen olmak istediğini ifade etti.

