Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşlılık belirtilerini en hızlı ortaya çıkaran cildin yaşlanması, diğer organlardan farklı seyreder. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Erk’in verdiği bilgiye göre cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanıyor. Vücudumuzun en büyük organı olan cildi, diğer organlardan farklı kılan ise onun dış etkilere de açık olması. Bu nedenle çevresel faktörlerin deri yaşlanmasını etkilediğini, ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenler olarak ortaya çıkıyor. Dr. Nejat Erk, cildin verdiği sinyallere dikkat çekerken, neler yapmamız gerektiğine dair tavsiyelerde de bulunuyor.



KIRIŞIKLIKLAR: Üst tabaka, koruyucu tabakadır. Vücudun su ve ısı kaybını kontrol eder. Alttaki tabakanın temel yapısını oluşturan koruyucu maddeler zamanla azalır, elastik liflerde yapısal bozulma olur. Yüz hareketleri de çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu oluşum, sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler, hormonlar, stres, uykusuzluk, kanlık ve kötü beslenme, az su tüketimi, güneş ışınlarına fazla maruz kalmayla da artar.



KAHVERENGİ LEKE: Koyu renkli lekeler de cilt yaşmanmasının en belirgin işaretidir. Bu lekelerin en büyük nedeni çok fazla korunmasız olarak güneş ışınlarına maruz kalmaktır.Bu cilt lekelerinin bazıları zararsız olup sadece kozmetik olarak rahatsızlık verir. Ancak bazıları da önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği için uzman dermatoloji doktorları tarafından takip edilmeleri gerekir.



KURUYAN CİLT: İlerleyen yaşla (30 yaş sonrası) birlikte ciltte nem kaybı oluşmaya başlar.Cilt daha hızla nem kaybeder, cildin elastikiyeti ve canlılığı kaybolur.Cildin parlaklığı da azalır.Derinin su tutma ve ısıyı koruma özelliği azalması sebebiyle derinin dış ortama karşı koruyuculuk özelliği de azalır. Derinin alt tabakalarında kollajen ve elastin miktarının azalması deride gevşeme, sarkma, ince ve derin kırışıklıkların oluşumuna yol açar.