Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Diziden spor programına, filmlerden yarışmalara kadar çok geniş bir yelpazede tercihlerimiz var. Bunların yanı sıra bazen bilgiyasarı, bazen de oyunları bağlıyoruz televizyon ekranına. Evimizin vazgeçilmezlerinden olan televizyonu seçerken hata yaptığımızda ise pişmanlık yaşayabiliyoruz. Hiç kullanmayacağımız özelliklere büyük paralar dökmek de “Almışken o da olsun, lazım olur” deme alışkanlığımızdan kaynaklanıyor. Teknoloji odaklı e-Ticaret sitesi incehesap.com yetkilileri, yapılan hataları derlemiş, bu hatalara düşmemek için neler yapılması gerektiğini sıralamış.

¥ Ekran büyüklüğü önemli. Küçük odalar için büyük ekran, büyük alanlar için küçük televizyon almak en büyük hata. Küçük mekanda dev televizyon izleme zevkini artırmıyor, azaltıyor.

¥ Marka ve garantiye dikkat. Fiyatta hesaplı davranmak isterken markasız ya da servisi olmayan bir markayı seçmek pişmanlığı beraberinde getirebilir. Güvenilir bir markayı seçmek, bunu seçerken de servis yaygınlığına ve garanti süresine dikkat etmek gerekiyor.

¥ 4K, UHD gibi özellikler... Bunların ‘var’ diye yazılması önemli değil. Ultra HD özelliğine sahip televizyon istiyorsanız DE (Digital Europe) onayını gösteren UHD logosunun olduğundan emin olmalısınız.

¥ Alışkanlığınıza göre televizyon alın. Örneğin yoğun olarak film izlemek için kullanıyorsanız televizyonu, UHD özelliğini mutlaka arayın. 4 K teknolojisini bütün kanallar uygulamaya geçtiğinde UHD tercihi yerinde olacaktır.