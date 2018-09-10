Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamı Murat Aydemir, 2004 yılında Rus vatandaşı Zarina Albegenova ile Kuzey Osetya’da evlendi. Çift Türkiye’ye yerleşti. Ancak nikâh, Türkiye’de tescil ettirilmedi. Bu sebeple Murat Baydemir kimlik kayıtlarında bekâr ve çocuksuz olarak görünmeye devam etti. Birlikteliklerinin dördüncü yılında Rus anne, büyük kızı Aylin’e hamile kaldı. Çift doğum için ABD’ye gitti. Burada dünyaya gelen Aylin, Amerikan vatandaşı oldu. İkili daha sonra yeniden İstanbul’da yaşamaya başladı. 2010 yılında Zarina Albegenova küçük kızı Selin’e hamile kaldı. Selin de ABD’de doğdu ve Amerikan vatandaşı oldu. Çift, kızlarıyla birlikte 2011 yılının Mart ayında Türkiye’ye döndü. Baba Aydemir’in, çocukları nüfusuna almak istemesi ikilinin birlikteliklerini sonlandırdı. Anne hemen Rusya’nın İstanbul Büyükelçiliği’ne gitti ve 2 kızını da Rus vatandaşlığına geçirdi.



3 ÜLKEDE TOPLAM 22 DAVA

Bu tarihten sonra taraflar velayet kavgasına tutuştu. ABD, Rusya ve Türkiye’de karşılıklı toplam 22 dava açıldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki davada çocukların anne baba üzerinde kayıtlı olmamaları sebebiyle velayet kararı alınamadı. Mahkeme Aylin’in babayla Selin’in de anneyle yaşamasına ve belli günlerde diğer ebebeynle ilişki tesis edilmesine karar verdi. Murat Aydemir, kızı Aylin’i düzenli olarak anneyle görüştürürken Zarina Albegenova ise Selin’i babaya göstermedi. Devam eden velayet davasında annenin talebi üzerine şu an 10 yaşında olan Aylin’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı davada annenin 8 yaşındaki Selin’i Rusya’ya kaçırdığı ortaya çıktı.

Kızlarını almak için 2008 yılından bu yana ABD’de, 2011 yılından bu yana da Türkiye’de hukuk mücadelesi sürdürdüğünü belirten Aydemir, 220 duruşmaya katıldığını, elinde 3 ülkeden 70 bin sayfa evrak olduğunu söyledi.



AMAÇLARI BENİ RUSYA’YA ÇEKMEK

Selin’i görmek için açtığı son davada ise annenin avukatının, kızı Rusya’da görmesi yönünde karar alınmasını istediğini belirten Aydemir, “Amaçları çocuğu göstermek değil, beni Rusya’ya çekmek” diye konuştu. Kendisi gibi çok sayıda baba olduğunu dile getiren Aydemir, “İki kızımın ikişer vatandaşlığı var ama Türk vatandaşı olamıyorlar. Sırf onlar Türk vatandaşı olsun diye yuvamı bozdum. Son sekiz yıldır çekmediğim çile kalmadı. Devletten benim durumumdaki insanların dertlerine çare bulmasını istiyorum” ifadesini kullandı. DHA