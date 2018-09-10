Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu sahil yolunda saat 11.45'te kaza meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.