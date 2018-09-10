Zeytinburnu sahil yolunda saat 11.45'te kaza meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Zeytinburnu sahil yolunda hafriyat kamyonu devrildi
10.09.2018 - 12:16 | Son Güncelleme: 10.09.2018 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu sahil yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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579791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579791.aspx
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