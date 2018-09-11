Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da oturan Abdülkadir Y. (53), oğlu Abdülvahap Y. (30) ile birlikte kendilerine ait 34 AE 4449 plakalı otomobille Kırklareli'ne geldi. Baba Abdülkadir Y., 2 yıldır Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokak'ta Caner Atlı (34) ile birlikte yaşayan Tuğba Y.'yi almak istedi. Ancak Tuğba Y. İstanbul'a dönmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba-oğul, otomobille gittikleri sokakta eve 9 el ateş ederek kaçtı.

Komşuların silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Y. ve Caner Atlı'yı ağır yaralı buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, daha sonra kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak İstanbul'a dönmek için yola çıkan Abdülkadir ve oğlu Abdülvahap Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba-oğul ifadeleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.