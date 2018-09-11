Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri (Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve İstanbul çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI



Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bu 5 ilde rüzgarların güneyden orta, yağış esnasında da kuvvetli esmesi öngörülüyor.