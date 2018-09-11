Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz üzerinden açılan savaşla diz çöktürülemeyen Türkiye, 'şarbonlu et' iddiası üzerinden yeni bir ekonomik operasyonla karşı karşıya. Şarbon, dünyanın her yerinde görülen ve bilinen en eski hastalıklardan. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda da bazı bölgelerde görülen hastalık, hükümetin sıkı denetimleri sonucu en aza indirildi. Birkaç haftadır ısrarla gündeme getirilen şarbon iddialarının büyük çoğunluğu gerçeği yansıtmıyor.

TROL ORDUSU SALDIRIYOR

Yalan haberler üzerinden estirilmek istenen panik havasında FETÖ başrolde. Münferit şarbon vakalarını kaosa dönüştürmek için düğmeye basan FETÖ, sosyal medya trolleri üzerinden saldırıya geçti. Türkiye, olağan vakaların ötesinde genel bir şarbon tehdidi altında değil. Ancak münferit vakalar, köpürtülerek gündeme getiriliyor. FETÖ'nün trol ordusunun uydurduğu salgın hikayeleri ve montaj görüntüleri, elden ele yayılıyor. Krizi fırsat bilen et spekülatörleri, asılsız ihbarlarla bu korku dalgasını körüklüyor. Ekonomik saldırılarla diz çöktürülemeyen Türkiye, büyük bir gıda kriziyle yıpratılmak isteniyor. FETÖ'cüler şarbon kaosu oluşturmak için her türlü yalana başvurdu. Yozgat'ta bir çocuğun ayağında şarbon nedeniyle yaralar çıktığına ilişkin paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı.

VALİLİK YALANLADI

Şarbon iddialarıyla Türkiye'ye çekilmek istenen ekonomik operasyonun adreslerinden biri de Ankara oldu. Tıpkı diğer illerdeki asılsız haberler gibi, Ankara'nın Mamak ilçesinde de şarbon hastalığı görüldüğü, çok sayıda vatandaşın hastanelere başvurduğu yalanı dolaşıma sokuldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, iddialar yalanlanarak Mamak'ta şarbon hastalığına rastlanmadığı belirtildi.





ŞARBON VAKASINA RASTLANMADI

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddialar yer almaktadır. Yapılan incelemede, Mamak ilçemizde herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmamıştır. Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumlarıyla yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikâyetiyle yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.





HEPSİ YALAN

Şarbon iddiaları üzerinden kaos oluşturmak için harekete geçen FETÖ'nün sosyal medya trolleri, yalan üzerine yalan uydurdu. 'Yozgat'ta şarbona yakalanan bir çocuğun fotoğrafı'' diye servis edilen görsel, tıp fakültelerindeki ders kitabında yer alan 'şarbon vakası örneği'nin fotoğrafı çıktı. 'Şarbon hastalığından ölen bir vatandaşın cenazesi' diye servis edilen fotoğraf da FETÖ ihanetinin bir eseri. Fotoğrafta cenaze namazı kılan cemaatin ağzındaki maske gerçeği yansıtmıyor. Aslında olmayan o maskelerin, FETÖ trolleri tarafından bilgisayar hilesiyle yerleştirildiği ortaya çıktı.