Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta Dedeli Mahallesinde 292’si emeklilere 144 tanesi alt gelir gurubuna yönelik olarak toplam 436 konut satışa sunuldu. Ön kayıtların yapıldığı ilk gün olduğu gibi ikinci günde banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk gün kayıt yaptıramayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde beklemeye başladı.

Uzayıp giden kuyrukta ayakta duramayan bir emekli vatandaşın yanında getirdiği tabureye oturarak beklediği görüldü. Müracaatların tek bir banka şubesinden yapılmasını eleştiren vatandaşlar kapıların açılmasıyla sıra ile içeri girdi. Sıraya aradan girmek isteyenlerle sıradaki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.