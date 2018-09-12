Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekiç seslerinin susmadığı, turistlerin büyük ilgisini çeken çarşıda, ahşap kaplamalı 8 sokak 280 dükkânda hizmet veriliyor. Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, “Çekiç seslerinin durmamasının sebebi usta çırak ilişkisinden. Bakırcılık baba mesleği. Dünyaya on defa da gelsem bakırcı olmak isterim. Çocuklarımı hem okutuyorum hem de bakırcılığı öğretiyorum” dedi. Bakır ustası Mehmet Keskin ise, inceliğin ustada başladığını, ne kadar temiz ve ince çalışılırsa işin o kadar güzel olacağını belirtti. Mesleğe yeni başlayan 18 yaşındaki Mehmet Korkmaz da, “Daha çok yeniyim. En iyi şekilde öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.