Çukurova yöresinde kadınlar tarafından binbir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor. Taneleri çuvallara koyup, ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatıyorlar. Yaklaşık 10-15 kilogram nardan bir kilogram elde edilebilen nar ekşisi, son olarak soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise litresi 30-35 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Kadınlardan ekşi mesaisi
12.09.2018 - 02:18 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edilen ve sofraların vazgeçilmez aroması hâline gelen nar ekşisi, geleneksel metodlarla hazırlanıyor.
Etiketler : nar ekşisi,
580006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580006.aspx
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