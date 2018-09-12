Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurova yöresinde kadınlar tarafından binbir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor. Taneleri çuvallara koyup, ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatıyorlar. Yaklaşık 10-15 kilogram nardan bir kilogram elde edilebilen nar ekşisi, son olarak soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise litresi 30-35 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.