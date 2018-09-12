Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'den İzmire gitmek üzere yola çıkan bir seyahat firmasına ait otobüste yolculuk yapan 40 yolcu, 6 saatte geldikleri Şanlıurfa'da muavini olmayan su ve klima hizmeti verilmeyen tek şoförlü otobüsü polise şikayet etti. 1453 kilometrelik yolu tek şoförle gitmeyi planlayan firma ile şoföre, polis 2 bin 900 TL para cezası kesti.

Mardinden otobüse binen 40 yolcu, hareket ettikten bir süre sonra otobüste firmanın ismi olmadığı, düşük modelli bir otobüs olduğunu son anda fark etmelerine rağmen otobüse binerek yola çıktı. Yaklaşık 2 saatlik Mardin-Şanlıurfa yolunu 6 saatte kat eden otobüste bulunan yolcular, kliması ile televizyonu çalışmayan, muavini olmayan ve tek şoförle seyahat ettiklerini görünce duruma isyan etti.

Bunun üzerine şikayetlerini şoföre bildiren yolcular, muhatap alınmamaları üzerine Şanlıurfa Karaköprü girişinde polisi arayarak, 35 ADV 627 plakalı otobüsü şikayet etti. Yolcuların tepkisine daha fazla dayanamayan otobüs şoförü terminale girmeyerek yolcuları yol kenarında indirdi. Bu sırada şikayet üzerine olay yerine gelen polis kaldırım üzerinde oturan yolcuları görerek otobüste yaptığı incelemede 1453 kilometrelik yolu tek şoförle yol almayı ve yolcuların hizmet alımının taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle şoför ve firmaya 2 bin 900 TL para cezası kesti.

Şanlıurfada yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ve mağdur olan yolculara, polisin firma yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gaziantepten başka bir otobüs geleceği bildirildi. Bunun üzerine diğer otobüs Şanlıurfadan ayrıldı. 40 yolcunun hayatı tek şoförle bağlı olduğunu ifade eden yolcular ise seyahat firmasına ayrıca dava açacaklarını kaydetti.