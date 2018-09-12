Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın ardından mahalleli ile kağıt toplayanlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın ardından mahalleli ile kağıt toplayanlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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