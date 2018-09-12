Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın ardından mahalleli ile kağıt toplayanlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 