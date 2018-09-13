Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1970’li yıllarında başında çalışmak için İsviçre’ye giden Turap, burada biriktirdiği paralar ile 12 yıl önce köyünde ‘Astro Cumali’ adını verdiği 1 milyon liraya mâl olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği 12 adet özel teleskopla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda ilgi odağı oldu ancak daha sonra unutuldu. Bunun üzerine gözlem evini kapatan Turap “Maalesef destek de, ilgi de yok. Gözlemevini Ege’ye taşıyacağım” dedi.