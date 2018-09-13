1970’li yıllarında başında çalışmak için İsviçre’ye giden Turap, burada biriktirdiği paralar ile 12 yıl önce köyünde ‘Astro Cumali’ adını verdiği 1 milyon liraya mâl olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği 12 adet özel teleskopla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda ilgi odağı oldu ancak daha sonra unutuldu. Bunun üzerine gözlem evini kapatan Turap “Maalesef destek de, ilgi de yok. Gözlemevini Ege’ye taşıyacağım” dedi.
Ordulular uzayı sevmedi! Gözlemevi kapandı...
13.09.2018 - 06:53 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu Sayacabaşı köyünde doğan Cumaittin Turap (72), 6 yaşında tanık olduğu ay tutulması sonucu uzaya merak sardı.
Etiketler : ordu,gözlemevi,
580164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580164.aspx
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