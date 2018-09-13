Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin iki farklı ili, dün Türk kadınına yakışmayan görüntülere sahne oldu. Bunlardan biri Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde yaşandı. Polise, genç bir kızın mahalleyi birbirine kattığı yönünde ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler, adının Çiğdem A. olduğu belirlenen şahsın çevredeki dükkânlara zarar verdiğini gördü. Polis, saldırganı sakinleştirmeye çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine kelepçe takılan kız, polis aracına bindirildi; yine de öfkesi dinmeyince sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çiğdem A’ya yardım etmek için kelepçesini çıkardı. Bunu fırsat bilen kız, kendisinin yerden yere vurdu. Ekipler, genci güçlükle sedyeye bağladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiğdem A’nın uyuşturucu madde aldığı ileri sürüldü. Bir diğer olay ise, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Hesabındaki bin 500 lirayı PTT ATM’sinden çekmek isteyen Dilara Ö. (24), kartını makineye kaptırdı. Bu durum karşısında sinirlenen genç kız, ATM’yi tekmeleyip çığlıklar atmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin kendisine müdahale etmesiyle daha da öfkelenen kız, PTT şubesindeki saksıları devirip camları tekmeledi, bununla da yetinmeyip personele hakaretler savurdu. Görevliler tarafından çağrılan polis memuru, saldırgana ters kelepçe takarak etkisiz hâle getirdi. Polise küfürler eden ve tüküren Dilara Ö. emniyete götürüldü. İHA-DHA