Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Sönmez İHA

Van'ın en önemli simgelerinden, dünyaca ünlü ve cana yakınlığı, ipeksi beyaz kürkü, değişik göz renkleri ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda özel bir ilgiyle yetiştiriliyor.

Van kedilerinde saf bir ırk elde edebilmek ve neslini korunması maksadıyla 1992 yılında hizmete açılan Van kedi evi, geçen zaman içinde hizmet kalitesini geliştirerek ismini ‘Van Kedi Villası’ olarak değiştirdi. İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, hayvanlara verilen konforlu hizmet konusunda Türkiye’de Van Kedi Villası gibi bir merkezin olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kaya, Van kedilerine beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiklerine de dikkat çekti.

Van Kedi Villası’nda 8 kişiyle hizmet verdiklerini hatırlatan Kaya “Burada kedilerin muayenesi, sağlığı, üretimi ve beslenmesiyle ilgili faaliyet yürütülüyor. Üç bin metrekare kapalı alanımız var. Merkezimiz her gün deterjan ve çamaşır suyu ile yıkanıyor” diye konuştu.

Duyarlılık her geçen gün artıyor

Van Kedi Villası’nda günlük 700 ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, kedilere karşı hassasiyetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kaya “ Hem gelen kedi sahiplendirme taleplerinden, hem gelen ziyaretçi yoğunluğundan hem de diğer faaliyetlerde insanların göstermiş olduğu duyarlılıktan anlıyoruz ki, Van kedisiyle ilgili bilinçlenme önemli bir seviyeye geldi” dedi.