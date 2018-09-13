Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı geldi. 13 Eylül İstanbul hava durumu ile ilgili uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışlar gece saatlerinde etkisini artıracak. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son tahminlere göre İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez, altgeçit vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

İBB ALARMA GEÇTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "İstanbul'da beklenen şiddetli yağış öncesi alarma geçen ekipler ana arterlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü, İSTAÇ ekipleri mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerlerde temizlik çalışmaları yaptı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, 1670 araç ve iş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre alarmda olacak" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul Boğazı’nda da etkisini gösteren yağış sebebiyle deniz üzerinde görüş mesafesi kısaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan İstanbul Boğazı’nda da etkisini gösteren yağış sebebiyle deniz üzerinde görüş mesafesi kısaldı.

BİLECİK'TE SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bilecik'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bilecik merkezde etkili olan sağanak, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, su basan yerler ile cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Esnaf da iş yerlerindeki suları kovalarla dışarı attı.