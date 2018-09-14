Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu kent merkezinde dün akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışının izleri silinmeye çalışılıyor. Ev ve işyerleriyle araçları zarar gören vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden aldıkları rapor ile birlikte AFAD İl Müdürlüğüne başvurmaya başladı. Vatandaşlar, Kastamonu’nun afet bölgesi ilan edilerek zararlarının karşılanmasını istedi.

CAMCILAR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Dolu nedeniyle araçlarının camları kırılan vatandaşlar, oto tamircilerinin önünde kuyruk oluşturdu. Tamirciler vatandaşların isteklerini karşılamakta zorluk çektiklerini belirtirken, kentte cam bulamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için yakın kentlere gitmeye başladı.

Doludan etkilenen bazı binalar ise savaş manzaralını hatırlattı. Birçok binanın dış cephesinin ve çatısındaki kiremitlerin delik deşik olduğu görüldü.

KUŞLAR ÖLDÜ

Yağıştan kuşlar da etkilendi. Doluya park ve bahçelerde korumasız yakalanan çok sayıda sığırcık ve güvercin gibi kuşların telef olduğu görüldü. Belediye temizlik işçileri, sabah saatlerinden itibaren ölü kuşları toplamaya başladı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

HER ŞEYİN 10 DAKİKA İÇİNDE OLUP BİTTİ

Evinde hasar oluşan Akif Kahraman, her şeyin 10 dakika içinde olup bittiğini söyledi.

Yağışın kesilmesinin ardından dışarı çıkıp baktığında evinin çatısında zarar olduğunu gördüğünü belirten Kahraman, "Kiremitler kırılmış, güneş enerjisi sistemi zarar görmüş. AFAD İl Müdürlüğüne gelerek zararımızın karşılanması için dilekçe verdim." dedi.

Özay Sakallıoğlu ise otomobilinde büyük zarar meydana geldiğini dile getirerek, "Dolu, otomobilimin camlarını kırdı, kaput ve tavanında zarara yol açtı. Yetkililerden destek bekliyorum." diye konuştu.

Kastamonu Valiliği, dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu nedeniyle 370 araç ile 90 evde hasar meydana geldiğini, 170 köyde de elektrik kesintisi yaşandığını açıklamıştı.