Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil Gün etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiörenli kadınlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Ak, etkinliğe katılan vatandaşlara seslenerek, cumalarını tebrik etti. Ak, “Bugünün bir başka özelliği daha var. Bugün Dünya Çöp Toplama Günü. Bu programa ağırlıklı olarak hanım kardeşlerimiz önem verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Temizlik denince akla ilk gelen hanımlardır. Biz uzun zamandır geri dönüşümle alakalı olarak büyük çalışmaların içerisine giriyoruz. Buradaki en önemli faktör hanım kardeşlerimizin bu işe destek vermesidir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi yürüyor. Sıfır Atık Projesi’ne de en büyük desteği hanımlardan bekliyoruz. Belediyeler olarak Sıfır Atık Projesi’ni ilk yürüten belediyeyiz. Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı yeşile hassas olan bir belediyedir. Biz bu bilincin tüm Keçiören halkına da yayılmasını arzu ediyoruz. 10 yıldır sürdürmekte olduğumuz Çevre Çiçekleri Projesi var. Bu projede bugüne kadar 100 binin üzerinde çocuğumuzu eğitmişiz. Eğitimler küçük çocuklardan başladığı zaman inşallah çok daha güzel bir Türkiye ve çok daha güzel bir Keçiören’i hep beraber oluşturacağız” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiörenli kadınlar önlüklerini giyerek ellerine aldıkları süpürgelerle ilçenin sokaklarını temizledi. Son olarak protokol üyeleri, Keçiörenli kadınlarla birlikte Sancaktepe mevkiinde bulunan alana fidan dikimi gerçekleştirdi. Kadınlar, vatandaşları yere çöp atmama konusunda uyardı. Etkinliğin çok güzel olduğunu belirten çocuklar ise, yere atılan pilin ozon tabakasını deldiğini hatırlatarak, herkesi çevreye sahip çıkmaya davet etti.