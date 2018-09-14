Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Şiddetli yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda ayrıca Meteoroloji'den uyarı geldi.

TRABZON'DA UÇUŞLAR İPTAL

Trabzon'da akşam saatlerinde görülen şiddetli yağış nedeniyle Trabzon Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatıldı. Uçakların Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi