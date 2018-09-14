Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 5’inci kilometresinde Hüseyin K. yönetimindeki 34 TT 3376 plakalı tır, Eskişehir istikametinde seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol üzerine devrildi.

TATLILAR YOLA SAVRULDU

Meydana gelen trafik kazasında Hüseyin K. hafif yaralandı. Tırın dorsesinde teslim edilmek üzere bulunan tatlı kutuları ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısmi olarak trafiğe kapattı. Öte yandan yaralı şahsa müdahaleyi olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı.